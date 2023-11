1 z 3

Nie będę ukrywał, że jest to drugi tak dramatyczny tydzień w moim życiu, dla mnie i dla moich najbliższych. Pierwszy raz w życiu miałem okazję być w areszcie jako osoba notowana. Dwa dni w areszcie, pierwszy raz w życiu byłem na komisariacie, nie byłem osobą karaną. Ciężkie chwile, staram się pozbierać. Dzieci mnie znają, zdawały sobie sprawę z tego, że to nieprawda, i tata zaraz wróci”, powiedział Jarosław Bieniuk (40) w „Dzień dobry TVN”.

To była pierwsza rozmowa z nim od czasu, gdy trafił do aresztu, podejrzany o to, że zgwałcił Sylwię S. I choć przez dwa tygodnie, jakie minęły już od wybuchu tej afery, prokuratura nie postawiła mu zarzutu gwałtu, a doniesienia mediów każą sądzić, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż się pierwotnie wydawało, to już dziś można stwierdzić, że Bieniuka czeka jeszcze wiele ciężkich chwil. Niezależnie bowiem od tego, co ustalą policja i sąd, on przez tę aferę i tak straci. Przede wszystkim nieskazitelną opinię.

Do tej pory wszyscy mu współczuli z powodu śmierci długoletniej partnerki Anny Przybylskiej, podziwiali za to, jak radzi sobie z wychowywaniem trójki dzieci, i trzymali kciuki za to, by ułożył sobie życie. Do prezentowanego w mediach wizerunku idealnego ojca nijak nie pasuje afera, w której pojawiają się wyuzdany seks, podejrzane towarzystwo, alkohol, narkotyki i trójmiejski półświatek. I nawet jeśli, jak chcą przyjaciele Bieniuka, oskarżenia o gwałt okażą się nieprawdą, wymyśloną po to, by wyłudzić pieniądze, to ludziom nadal trudno będzie zrozumieć, dlaczego piłkarz spotykał się z modelką erotyczną o pseudonimie Cassandra w klubie o nie najlepszej opinii. Dlaczego bywa w takich miejscach i obraca się w takim towarzystwie?