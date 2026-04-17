Łukasz "Janosik" Januszczak przez wielu fanów "Farmy" uznawany jest za jednego z najbardziej charyzmatycznych uczestników w historii formatu. Widzowie uwielbiają jego pewność siebie i poczucie humoru, a wielu wróżyło mu dojście do finału show. Wszystko zmieniło się jednak po najnowszym odcinku. To właśnie Janosik w piątek opuści "Farmę"? Wielu internautów nie ma wątpliwości i mówi wprost, że produkcja "Farmy" przez przypadek miała zdradzić za dużo. Jeden szczegół sprawił, że w sieci zawrzało.

Janosik opuści "Farmę"? Fani są pewni, że zdradził go jeden szczegół

Fani "Farmy" nie kryją oburzenia po ostatnich wydarzeniach na gospodarstwie Polsatu. Po tym, jak Janosik złamał regulamin "Farmy", poniesie konsekwencje swojego działania. Uczestnik został nominowany do pojedynku i w najnowszym, piątkowym odcinku, emitowanym 17 kwietnia br., zawalczy o swoje być, albo nie być w programie.

W komentarzach, jakie pojawiają się mediach społecznościowych, fani "Farmy" ostro komentują decyzję produkcji ws. Janosika. By tego niektórzy także gorzko oceniają najnowszy wybuch Janosika na "Farmie", wieszcząc, że uczestnik niebawem opuści show. Powód? Według widzów show produkcja programu przypadkowo ujawniła za dużo.

Produkcja "Farmy" zdradziła za dużo?

Instagramowy profil "Farmy" zalała fala komentarzy. Jedni odnoszą się do wybuchu Janosika na "Farmie" i złamania przez uczestnika zasad show.

Jak Andrzej z Janosikiem ustalali strategię od początku, jak eliminowali też grali bo to jest gra to ok. Oni mogli kombinować ale jak Agnieszka obrała swoją taktykę bo ma prawo grać jak chr to blee, dwulicowa. Podwójne standardy...

Dla mnie Janosik wygrał. Zasady powinny być jasne na początku. - czytamy w komentarzach.

Inni zaś są przekonani, że Janosik przegra pojedynek na "Farmie", a wszystko przez fakt, że uczestnik show w sobotę pojawi się w "Halo tu Polsat", gdzie do tej pory pojawiali się jedynie gracze usunięci z "Farmy" lub ci, którzy sami zrezygnowali z dalszego udziału w programie.

Jeśli Janosik jest w sobotę gościem Halo tu Polsat to wnioskuję że odpada. Jeśli tak będzie naprawdę to produkcja do tego doprowadziła - to Wasza sprężyna to nie tak że ten chłopak zasłużył, źle cos rozegrał, po prostu wasze niesprawiedliwe traktowanie uczestników do tego doprowadziło !!!” - czytamy w komentarzach.

Informacja o pojawieniu się Janosika w sobotnim odcinku "Halo tu Polsat", emitowanym 18 kwietnia br., pojawiła się na oficjalnej stronie programu. Myślicie, że przewidywania widzów się potwierdzą i to Janosik opuści dziś "Farmę"?

