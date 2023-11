Już dziś wieczorem, 10 października, fani "Przyjaciółek" będą mogli zobaczyć kolejny odcinek hitowego serialu Polsatu! Co tym razem wydarzy się w życiu Zuzy (Anita Sokołowska), Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska) i Anki (Magdalena Stużyńska)? Sporo emocji z pewnością przyniesie nam wątek Zuzy, Janka (Marek Bukowski) i jego brata Igora (Stefan Pawłowski)! Okazuje się bowiem, że w najnowszym odcinku "Przyjaciółek" mąż Zuzy wróci z Gdańska i wyrzuci brata ze swojego domu.

Nie chcę go tu widzieć, rozumiesz? Nigdy więcej go tu nie wpuszczaj! - Janek powie do Zuzy.