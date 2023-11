Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zdradzili płeć dziecka?! Będą mieć chłopca czy dziewczynkę? Jan Dąbrowski był gościem programu Pudelko, w którym przez przypadek zdradził czy będą mieć córkę czy syna! Jan i Sylwia poznali już płeć dziecka, jednak chcieli podać tę wiadomość nieco później...

Okazało się jednak, że Jan kiedy opowiadał w programie o Sylwii i przygotowaniach do narodzin dziecka, w pewnym momencie użył słowa "urodzony", szybko jednak się poprawił i powiedział "urodzona". Czy to drobne przejęzyczenie można uznać za pewnik, że Sylwia i Jan będą mieć dziewczynkę?

Sylwia i Jan będą mieć córeczkę?

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się dziecka. Jak para się poznała?

To piękna historia. Sylwia wstawiła swoje covery na YouTube’a, przeglądałem go i znalazłem Sylwię i napisałem do niej i zaproponowałem wspólne nagranie piosenki „Miłość rośnie wokół nas”. Nagrała ze mną piosenkę i tak się poznaliśmy - powiedział Jan w "Pytaniu na Śniadanie".