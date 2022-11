Jakub Rzeźniczak trafił do szpitala! Co się stało?! 

Jakub Rzeźniczak zaskoczył fanów nową, niepokojącą relacją na swoim InstaStories. Piłkarz pokazał bowiem zdjęcie ze szpitalnego łóżka, a na jego twarzy możemy zobaczyć duży opatrunek. Sportowiec postanowił wyjaśnić fanom, co się stało.

Jakub Rzeźniczak trafił do szpitala

Ostatnie kilka miesięcy były dla sportowca jednymi z najtrudniejszych w życiu. Jak wiadomo, Jakub Rzeźniczak stracił synka, Oliwiera. Piłkarz po pogrzebie chłopca zniknął z mediów społecznościowych, jednak od pewnego czasu zaczyna już regularnie publikować nowe treści na swoim Instagramie. Ostatnio Jakub Rzeźniczak świętował swoje urodziny, a jego ukochana Paulina zrobiła mu tego dnia romantyczną niespodziankę, którą piłkarz pochwalił się na Instagramie.

Teraz jednak sportowiec zaniepokoił fanów swoją relacją na InstaStories. Jakub Rzeźniczak opublikował bowiem zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka - na jego twarzy możemy zobaczyć duży opatrunek. W tych chwilach wspiera go oczywiście ukochana Paulina.

W swoim wpisie na Instagramie, Jakub Rzeźniczak postanowił wyjaśnić, co się stało.

Jak to mówią sport to zdrowie 🫣 W ostatniej rundzie już po raz czwarty w swoim życiu doznałem złamania nosa podczas boiskowych zmagań. Przerwa w rozgrywkach to doskonały moment by wyprostować co zostało skrzywione - napisał Jakub Rzeźniczak.

Fani pod nowym postem piłkarza, zostawili mu mnóstwo ciepłych słów i życzeń powrotu do zdrowia.

- Zdrówka !🔥❤️🙌 - Szybkiego powrotu do zdrówka - piszą fani.

My również dołączamy się do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia!

