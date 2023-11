Reklama

Jakub Kucner wystąpi w 9. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Uwielbiany przez Polaków program wróci na antenę Polsatu wiosną 2019 roku. Stacja rozpoczęła już poszukiwania uczestników do kolejnej odsłony show i jak już wiemy, z pewnosią zobaczymy w nim przystojnego Mistera Polski 2017. O tym, że Jakub Kucner zatańczy w "TzG" Polsat poinformował podczas wyborów Mistera Supranational 2018. My zapytalismy pierwszego uczestnika show, z kim zatańczy. Co nam powiedział? Czy już poznał swoja taneczną partnerkę?

Posłuchajcie, co Jakub Kucner powiedział przed naszą kamerą! Będziecie mu kibicować w "TzG"?

Zobacz także: AGNIESZKA KACZOROWSKA JUŻ NIGDY NIE WRÓCI DO "TAŃCA Z GWIAZDAMI"! PADŁY OSTRE SŁOWA

Reklama

Jakub Kucner wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami".