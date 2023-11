Tragiczna śmierć 10-letniej Kristiny wstrząsnęła całą Polską. Dziewczynka w bestialski sposób została zamordowana 13 czerwca - kiedy Kristina nie wróciła do domu ze szkoły, rozpoczęły się jej poszukiwania. Niestety, już kilka godzin później przypadkowi przechodnie znaleźli zwłoki dziecka. Po kilku dniach od tragicznych wydarzeń policja aresztowała Jakuba A., który jest podejrzewany o zabicie Kristiny. Mężczyzna przyznał się do zbrodni i usłyszał dwa zarzuty: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 10-letniej Kristiny oraz zarzut podżegania do udziału w zabójstwie. Dlaczego mężczyzna chciał zabić Kristinę? Według pierwszych medialnych ustaleń mężczyzna chciał być z matką dziewczynki, ale uważał, że Kristina jest przeszkodą dla ich związku. Teraz na jaw wychodzą kolejne, szokujące szczegóły tej sprawy!

Dlaczego Kristina zginęła?

"Gazeta Wrocławska" poinformowała ostatnio, że mama Kristiny i Jakub A. są spokrewnieni. Co więcej, rok temu 40-letnia kobieta i 22-letni Jakub A. mieli się do siebie zbliżyć.

Formalnie nie tworzyli konkubinatu. No, ale parą można ich nazwać z różnych względów. Więcej nie mogę powiedzieć- "Super Express" cytuje swoje źródło.

Według informacji dziennika, mama Kristiny chciała zakończyć bliską znajomość z Jakubem A. Mężczyzna ponoć miał nadzieję, że zamieszka z kobietą i jej dziećmi w domu, który pomagał jej budować. Jak donosi "Super Express", mama Kristiny kilka tygodni temu powiedziała Jakubowi A., że nie chce z nim być.

Za odrzucenie postanowił ją ukarać w najgorszy z możliwych sposobów – zabijając Kristinkę- czytamy w "Super Expressie".

Prokuratura do tej pory nie zdradziła, jaki był motyw Jakuba A.

Jakub A. trafił do aresztu

East News