Mogłoby się wydawać, że książę William jako przyszły król nie ma czasu dla swoich dzieci: 5-letniego George'a, 3-letniej Charlotte i niemal rocznego Louisa. W końcu nieustannie jeździ po świecie i kraju, pełni wiele obowiązków. Okazuje się, że nic bardziej mylnego! Książę William stara się jak może, by być "normalnym" tatą i uczestniczyć w codzienności swoich pociech. Ale to nie wszystko! Dla swojej córeczki Charlotte książę William jest gotowy nawet na większe poświęcenia. Nigdy nie zgadniecie, co dla niej robi!

Wiemy, jakim tatą jest książę William

Ostatnio książę Wiliam brał udział w spotkaniu dyplomatycznym w Blackpool, gdzie wdał się w nietypową rozmowę z jednym z mężczyzn. Panowie rozmawiali o... robieniu fryzur swoim córkom! Okazuje się, że książę William korzysta z internetowych tutoriali, by dowiedzieć się, jak zrobić zwykłego kucyka Charlotte! Co więcej, jest to dla niego wyjątkowo trudne.

Nigdy nie próbuj robić kucyka. To koszmar! - powiedział książę William.

Wtedy do rozmowy wtrąciła się księżna Kate.

- A próbowałeś kiedyś zapleść warkocza? To jest dopiero trudne! - Jedyne co umiem, to zrobić kucyka. Mam za mało włosów, żeby ćwiczyć! - zażartował William.

Spodziewaliście się, że właśnie takim tatą jest książę William?

Książę William to tata idealny!

Książę William zawsze znajduje czas dla swoich dzieci

