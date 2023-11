Dagmara Kaźmierska może nie wrócić do pełnej sprawności po wypadku, do którego doszło kilka miesięcy temu? Pod koniec maja jedna z największych gwiazd programu "Królowe życia" miała niebezpieczny wypadek samochodowy. Jej auto z nieustalonych przyczyn zjechało z drogi i uderzyło w betonowy przepust. Dagmara Kaźmierska doznała złamań otwartych w obu nogach i trafiła do szpitala.

(...) Przychodzi moment i możemy to wszystko stracić. O mały włos już by mnie nie było i bawilibyście się na mojej stypie ????Ale jeszcze troszkę się ze mną pomęczycie ❤️ Buziaki i celebrujcie każdą chwilę życia, bo nigdy nic nie wiadomo... - napisała wówczas gwiazda TTV.

Dagmara Kaźmierska po jakimś czasie przyznała, że przez najbliższe 2-3 miesiące nie będzie mogła chodzić i będzie poruszać się na wózku inwalidzkim. Od wypadku gwiazdy programu "Królowe życia" minęły już ponad cztery miesiące. Niestety teraz okazuje się, że Dagmara Kaźmierska wciąż walczy o zdrowie i jak sama przyznaje nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci do formy sprzed wypadku. Zobaczcie, co napisała!

Co ze stanem zdrowia Dagmary Kaźmierskiej?

Dagmara Kaźmierska opublikowała na swoim profilu na Instagramie niepokojący wpis, w którym zdradziła, że wciąż walczy ze skutkami wypadku samochodowego. Jak się czuje gwiazda "Królowych życia"?

(...) rokowania lekarskie nie są najlepsze ????Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będę chodzić jak kiedyś... ???? Więc tym bardziej bezcenna jest dla mnie dobra energia i Wasze gesty ❤️Niemniej są też i te gorsze słowa pełne złości i nienawiści ????I niestety czasem ból , niemoc i świadomość kalectwa odbierają trzeźwość myślenia i złe emocje biorą górę ????????Właśnie tak ostatnio dałam się sprowokować odpisując na jeden naprawdę obrzydliwy komentarz-zupełnie niepotrzebnie ????Refleksja przyszła później , że nie warto wdawać się w polemikę słowną z hejterami ????- napisała Dagmara Kaźmierska (pisownia oryginalna).

Na szczęście dobry humor nie opuszcza gwiazdy hitu TTV. Co więcej, Dagmara Kaźmierska przyznała, że... jest zakochana! Kim jest jej wybranek?

(...) JA SWOJĄ MIŁOŚĆ JUŻ MAM ????????????????????????Ale to jeszcze tajemnica , kto jest moim Misiem ????????????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️- czytamy na Instagramie (pisownia oryginalna).

Wpis Dagmary Kaźmierskiej poruszył internautów. Fani zaczęli publikować komentarze, w których wspierają gwiazdę "Królowych życia".

- Nie martw się Dagmarko zobaczysz będziesz dobrze chodzić ????????????☘️???? życzę zdrowia ????????????

- Dużo, dużo zdrowia dla Ciebie! ♥️

- Dużo dużo zdrówka dla Pani! Trzymam kciuki żeby wszystko się ułożyło!! - piszą internauci.

My również życzymy dużo zdrowia!

Zobaczcie cały wpis i najnowsze zdjęcie Dagmary Kaźmierskiej!

Dagmara Kaźmierska szczerze o swoim stanie zdrowia

Gwiazda "Królowych życia" wciąż nie wróciła do formy sprzed wypadku

