Za co fani kochają Agnieszkę Chylińską? Przede wszystkim za szczerość i odwagę. Od 25 lat Agnieszka nikogo nie udaje. Kiedy jej życie się wali i ma dość macierzyństwa - mówi o tym głośno, dając wsparcie innym kobietom w podobnej sytuacji. Przyznaje się do błędów, bywa dla siebie bezlitosna. Niby ma wszystko - rodzinę, karierę, pieniądze. Ale nie boi się powiedzieć:

Boga proszę głównie o to, żeby przeżyć dzień. (...) Życie ma różny kolor, ale czasami tej czerni jest za dużo i masz ten wybór, że albo się zachlać na śmierć, albo pójść w tango, albo napisać o tym piosenkę i negocjować z czasem (...) Gdyby nie moja ciekawość życia, to dawno by mnie nie było. Gdyby nie to, że tak strasznie jestem ciekawa, co dalej za zakrętem, gdyby nie to, że mam tak cudowne dzieci...