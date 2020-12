Jak zginęła Magdalena Żuk? Dokumenty z Egiptu potwierdzają wcześniejsze ustalenia

Czy tajemnica śmierci Magdaleny Żuk wreszcie zostanie wyjaśniona? Jak informuje Onet, Egipt po wielu miesiącach przekazał stronie polskiej protokół sekcji zwłok zmarłej 27-latki. Na wspomniane dokumenty polscy śledczy czekali aż 3,5 roku. Czy informacje w nim zawarte okażą się przełomowe dla śledztwa, w którym do tej pory przesłuchano ok. 200 osób?

Z dotychczasowych ustaleń śledczych nie wynika, aby Magdalena Żuk padła ofiarą przemocy, gwałtu czy handlu ludźmi. Nie stwierdzono również udziału osób trzecich. Z kolei rodzina nie wierzy w samobójstwo 27-latki.

Co jest w dokumentach z Egiptu?

Rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury informował, że dokumenty z Egiptu są zgodne z danymi wynikającymi z przekazanych uprzednio w tym zakresie dokumentów.

Poczynione przez egipskie organy ścigania ustalenia w przeważającej mierze są zbieżne z efektami śledztwa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Pozyskane dowody wskazują, że wobec Magdaleny Ż. nie stosowano przemocy, do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, a była ona efektem nieszczęśliwego wypadku – powiedział rzecznik prasowy jeleniogórskiej prokuratury prok. Tomasz Czułowski.

Jak dodaje w Onet prokurator, w ramach śledztwa przeprowadzono już niemal wszystkie czynności mogące stanowić podstawę oceny okoliczności sprawy.

Jak informuje Onet, egipska dokumentacja w sprawie śmierci Żuk we wrześniu trafiła w ręce polskich ekspertów. Prokuratura zapoznaje się z wynikami badań genetycznych, histopatologicznych oraz toksykologicznych.

Uzyskane materiały przekazano biegłym z zakresu toksykologii, psychiatrii sądowej oraz medycyny sądowej, w celu dokonania ich analizy i zajęcia stanowiska w przedmiocie wydania kompleksowej opinii, w tym czy zachodzi konieczność ewentualnego uzupełnienia materiału dowodowego o dalsze informacje – podkreśla prok. Tomasz Czułowski w rozmowie z Onetem

Śledztwo w sprawie śmierci Magdy Żuk miało potrwać od końca 2020 roku, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie przedłużone. Wszystko zależy od tego, kiedy biegli będą w stanie przestawić swoją opinię po przeanalizowaniu protokołów, które dostarczył Egipt.

Zobacz także: Jest odpowiedź prokuratury na mocny wpis siostry Magdaleny Żuk!

Jak zmarła Magda Żuk?

Magda Żuk w chwili śmierci miała zaledwie 27 lat. Pochodziła z Bogatyni lecz na co dzień mieszkała i pracowała we Wrocławiu. 25 kwietnia 2017 roku wraz z partnerem Markusem miała wyjechać na wakacje do Marsa Alam w Egipcie. Ostatecznie poleciała tam sama, ponieważ okazało się, że jej partner nie miał ważnego paszportu. Z relacji wczasowiczów wynikało, że kobieta "dziwnie się zachowywała".

Magda Żuk miała być w ciągłym kontakcie telefonicznym ze swoim chłopakiem. W ostatniej rozmowie z partnerem, która ostatecznie została opublikowana w sieci i budziła wiele kontrowersji, Magda prosi Marcusa, aby przyjechał do niej i jak najszybciej zabrał ją do Polski. Na nagraniu wyraźnie widać, że kobieta była przerażona i wyraźnie czegoś się bała.

Niestety do tej pory nie wiadomo, co było powodem takiego zachowania kobiety. 28 kwietnia 27-latka trafiła do szpitala na obserwację. Chłopak Magdy Żuk, pozostając w kontakcie z touroperatorem oraz przedstawicielem dyplomatycznym w Kairze, próbował zorganizować jej powrót do Polski, jednak ze względu na jej fatalny stan psychiczny, pilot nie wyraził zgody na zabranie jej na pokład. Ostatecznie Magda Żuk ponownie trafiła do szpitala, z którego próbowała uciec. Po północy wpadła z okna na pierwszym piętrze. 30 kwietnia została przewieziona do szpitala w Hurghadzie, gdzie zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. Rodzina zmarłej nie wierzy, że doszło do śmierci samobójczej.

Zobacz także: Są dowody na to, że padła ofiarą przestępstwa? Pełnomocnik rodziny Magdaleny Żuk MOCNO o działaniach prokuratury!