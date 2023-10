Viki Gabor to niepodważalna gwiazda nowego pokolenia, i choć ta wokalistka ma zaledwie 13 lat, muzycznej dojrzałości może pozazdrościć jej niejedna piosenkarka. Finalistka drugiej edycji "The Voice Kids" i zwyciężczyni 17. konkursu piosenki Eurowizji Junior nie zwalnia tempa, a jej utworów słucha cała Polska. Jak jednak reaguje ona sama, kiedy słyszy swoje utwory w radiu? Odpowiedź na to pytanie zdradziła w rozmowie z naszą reporterką i... uwaga, będziecie naprawdę zdziwieni!

Ja nie lubię siebie słuchać. To jest dziwne strasznie - zaczęła młoda artystka.

Nie oznacza to jednak, że Viki Gabor nie ogląda swoich występów. Okazuje się, że młoda gwiazda przeprowadza prawdziwe analizy i jest dla siebie bardzo krytyczna. Czy aż nie za bardzo? Co czuje kiedy słyszy swój głos i co tak naprawdę myśli o swoich piosenkach? Koniecznie zobaczcie nasze wideo i posłuchajcie, co Viki Gabor powiedziała dla Party.pl!

Co Viki Gabor myśli, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu? Odpowiedź tej nastoletniej gwiazdy z pewnością was zaskoczy! Młoda artystka wyróżnia się ogromną dojrzałością.

AKPA fot. Mieszko Piętka