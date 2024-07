Jeśli kiedykolwiek zadawałyście sobie tytułowe pytanie, najwyższa pora poznać odpowiedź. Możecie ją znaleźć w super komedii, która dostępna jest z najnowszym numerem magazynu "Party". W rolach głównych plejada gwiazd: Cameron Diaz, Elisabeth Banks i Jennifer Lopez. Komedia została "poczęta" z inspiracji bestsellerowym poradnikiem dla rodziców „W oczekiwaniu na dziecko".

Guru fitnessu Jules i gwiazdor tanecznego show Evan odkryją, że ich celebryckie życie na wysokich obrotach to nic w porównaniu z przygotowaniami do porodu. Wendy właśnie znajduje się w epicentrum burzy hormonów, a gromy – z imponującą precyzją – trafiają w jej męża Gary'ego. Para szuka zrozumienia wśród towarzyszy niedoli w ciążowej grupie wsparcia. Podobnie radzi sobie Alex, który uczęszcza na spotkania „bracholi" – świeżo upieczonych ojców, którzy uświadamiają sobie „jak to naprawdę jest". Rosie i Marco mają z kolei problem z zupełnie innej beczki: co zrobić, kiedy dziecko pojawia się jeszcze przed pierwszą randką rodziców... Wszyscy oni będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: jak urodzić i nie zwariować.

Film dostępny z aktualnym numerem magazynu "Party".

