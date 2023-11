Dagmara Kaźmierska zdobyła popularność dzięki show TTV "Królowe życia". Celebrytka może pochwalić się dużym gronem wiernych fanów, którzy śledzą jej poczynania w programie. Ostatnio jednak fani Dagmary przeżyli prawdziwe chwile grozy - ich idolka miała bowiem poważny wypadek samochodowy! W jakim teraz jest stanie?

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, pod koniec maja Dagmara Kaźmierska miała poważny wypadek samochodowy. O tym zdarzeniu poinformowała policja z Kłodzka w rozmowie z serwisem Fakt24.

25 maja o godz. 11.20 na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szalejów Górny w powiecie Kłodzkim doszło do wypadku. Kierująca mercedesem 44-letnia kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w betonowy przepust. W wyniku wypadku kierująca pojazdem kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku – powiedziała Wioletta Martuszewska, rzecznik prasowy policji Kłodzku w rozmowie z serwisem Fakt24.

W wypadku Dagmara Kaźmierska poważnie ucierpiała - doznała złamań otwartych w obu nogach. Na jej twarzy nie zabrakło licznych otarć i siniaków. Mimo tego, "Królowa życia" nie straciła dobrego nastroju. Okazuje się, że mimo pobytu w szpitalu, jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie publikuje zdjęcia i nagrania wideo, żartując ze swojego stanu. Za każdym razem występuje w pełnym makijażu i stylizacji godnej "królowej życia".

Zobaczcie nagranie wideo z jej ukochanym Jackiem:

Dagmara Kaźmierska pokazała też zdjęcia z synem, Conanem.

My z Conankiem szpitalnie , ale radośnie ????????Bo co by się nie działo GŁOWA DO GÓRY ❤️Pamiętajcie ❤️NIE DOSTAJEMY NIGDY CIĘŻSZEGO KRZYŻA , NIŻ JESTEŚMY W STANIE UDŹWIGNĄĆ ❤️Cokolwiek się nie dzieje w naszym życiu jest po COŚ ❤️Nawet te nieprzyjemne historie ❤️Całujemy Was mocno Kochani ❤️ - napisała Dagmara.