Demi Lovato nadal przebywa w szpitalu w Los Angeles. Zagraniczne media podają, że jej stan nie jest ciągle wystarczająco dobry, by mogła opuścić placówkę. Według relacji, ciągle pojawiają się nudności i wysoka temperatura.

W zeszłym tygodniu wokalistka została znaleziona nieprzytomna w swojej willi w Hollywood. Lovato przedawkowała opioidy i zostały podane jej leki opóźniające ich działanie. Demi już dawno otwarcie mówiła o swoich doświadczeniach z narkotykami. Przyznała, że po raz pierwszy zażyła je w wieku 15 lat!

25-latka może liczyć jednak na wsparcie najbliższych, fanów oraz swojej przyjaciółki Kelly Osbourne, która w wywiadzie dla "The Sun" mówiła:

Powrót do nałogu to najgorsza rzecz, jaka może przytrafić się osobie uzależnionej. Nie mogę sobie wyobrazić, przez co Demi teraz przechodzi, mimo że wiem, jak to jest, kiedy cały świat mówi o tobie, kiedy jesteś w najgorszym stanie. Ludzie muszą zrozumieć, że to nie działa w ten sposób, że jesteś zdrowy po odwyku. Odwyk tylko pomaga ci wrócić na właściwe tory.