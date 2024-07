Jak sobie radzić z jesienną depresją? Kilka rad w tej kwestii postanowiła udzielić Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Jak przetrwać ten okres?

Żyjemy w trudnych czasach, ludzie nie radzą sobie z problemami. Jeśli pojawia się jesienna depresja to trzeba z kimś pogadać. Z przyjacielem albo z psychologiem. (...) Jest jednak cudowny sposób na wszystkie takie problemy. Złoty środek na wszystko to są dwa połączenia - sport i seks. To wystarczy - powiedziała w rozmowie z TVN-em Paulina.