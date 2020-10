Jak oni na siebie patrzą! Antek Królikowski i Joanna Opozda na premierze "Banksterów"!

To jedna z najgorętszych aktorskich par polskiego show-biznesu. Antek Królikowski pojawił się na premierze filmu "Banksterzy" w reżyserii Macieja Ziębińskiego w towarzystwie swojej dziewczyny, Joanny Opozdy. Na ściance oboje błyszczeli. A miłość - jak widać - ciągle kwitnie!

Zresztą sami zobaczcie zdjęcia z poniedziałkowej premiery.

Zobacz także: Byliśmy przy "konfrontacji" Antoniego Królikowskiego i Bartłomieja Misiewicza! "Wymieniliśmy dwa słowa..." To trzeba zobaczyć

Opozda i Królikowski nie spotykają się długo, ale tworzą zdecydowanie jeden z najgłośniejszych związków tego roku. Z piękną gwiazdą serialu "Pierwsza miłość" Antek zaczął spotykać się po rozstaniu ze swoją byłą partnerką, Kasią.

Początkowo Joanna i Antoni próbowali ukrywać związek, jednak teraz chętnie pokazują się razem na imprezach, tak jak w poniedziałkowy wieczór.

Prawda, że wyglądają razem uroczo?

Miłość między dwojgiem ludzi to piękna rzecz i wiem, że trzeba to uczucie pielęgnować. Czas pokaże, co będzie, bo każda relacja to sztuka kompromisu. Ale jestem dobrej myśli, bo tak szczęśliwa jak z Antkiem nie byłam już dawno - Joanna Opozda wyznała ostatnio w rozmowie z "Party".