Małgorzata Socha słynie ze wspaniałego stylu i wyczucia modowego oraz może pochwalić się nienaganną figurą, której można jej pozazdrościć. Teraz, gdy aktorka jest w ciąży musi szczególnie uważać na to co je, tak aby po urodzeniu dziecka szybko wrócić do dobrej formy.

Zobaczcie nasz wywiad z gwiazdą i dowiedzcie się jakie są jej codzienne zajęcia, dzięki którym utrzymuje dobrą kondycję ciała, a także jaką Socha stosuje dietę.