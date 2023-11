Gorący news prosto z... londyńskiego żłobka! ;) Do mediów przeciekła informacja, jak minął pierwszy tydzień edukacji księżniczki Charlotte. 2,5-letnia córeczka księżnej Kate i księcia Williama zaledwie kilka dni temu rozpoczęła ścieżkę edukacji w Willcocks Nursery School, gdzie semestr nauki kosztuje 15 tysięcy złotych. Wiadomo już, jak małej księżniczce minęły pierwsze dni w tej prestiżowej placówce. Poszło gładko czy niekoniecznie? ;)

Księżniczka Charlotte świetnie radzi sobie w żłobku

Oczywiście, że poszło gładko! Magazyn "People" dotarł do informatora, który zdradził, czy księżniczka Charlotte szybko przystosowała się do nowej sytuacji. Okazuje się, że urocza 2,5-latka natychmiast zaaklimatyzowała się w żłobku. Co więcej, świetnie sobie w nim radzi i... jest bardzo rozmowna!

- Jest bardzo słodka i otwarta. Cały czas rozmawia. Ma świetne maniery - czytamy na łamach magazynu.

Brawo, Charlotte! Pierwsze koty za płoty. ;)

Księżniczka Charlotte rośnie jak na drożdżach!

Instagram/kensingtonroyal

