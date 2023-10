Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd serialowych. Wszystko za sprawą „M jak miłość”, gdzie od lat gra Kingę Zduńską. Teraz będziemy oglądać ją w nowej roli - aktorka w parze z Maciejem Kurzajewskim poprowadzi „Pytanie na śniadanie”.

Kiedy dostała propozycję? Jak to wyglądało? I jak na nią zareagowała? Zapytaliśmy ją o to przy okazji prezentacji jesiennej ramówki TVP. Zobaczcie, co nam odpowiedziała.

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel na prezentacji jesiennej ramówki TVP