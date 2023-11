Tegoroczny konkurs Eurowizji wygrała Netta z Izraela, która serca fanów muzycznego konkursu podbiła piosenką „Toy”. Tym razem w finałowym koncercie nie zaśpiewał polski kandydat, ponieważ Gromee z piosenką „Light Me Up” odpadł w półfinale. Ostatecznie okazało się, że Gromee w drugim półfinale zajął 14 miejsce, co pokazuje, że europejska publiczność nie doceniła naszej piosenki. Co o porażce na Eurowizji mówi Gromee? Jak tłumaczy się z fałszów wokalisty Lukasa? Posłuchajcie naszego wywiadu z DJ-em.

Jak Gromee tłumaczy się z porażki na Eurowizji?