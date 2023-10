Ewa Drzyzga do drużyny "Dzień Dobry TVN" dołączyła już ponad roku temu. Do tej pory jednak nie wiedzieliśmy, dlaczego gwiazda TVN zdecydowała się na przyjęcie pracy w porannym programie TVN, realizowanym w Warszawie, skoro na co dzień mieszka w Krakowie. W rozmowie z Party.pl dziennikarka zdradziła również, jak zareagowała na informację, że show poprowadzi z Agnieszką Woźniak-Starak!

Ewa Drzyzga o Agnieszce Woźniak Starak: "Pada jej nazwisko, a ja..."

Ewa Drzyzga ma na swoim koncie kilka kultowych programów, z "Rozmowami w toku" na czele. Gwiazda lubi pracować również w programach "na żywo". Duet Ewy z Agnieszką Woźniak-Starak był sporym zaskoczeniem dla wszystkich widzów "Dzień Dobry TVN". Jak zareagowała na informację, że to właśnie Agnieszka będzie jej "partnerką":

Ale to jest kobieta. Ale ja jej nie znam...

Co miała na myśli Ewa? Zobaczcie naszą rozmowę!

