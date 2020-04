Weronika Sowa to członkini słynnej Ekipy z Krakowa. Wraz ze swoim chłopakiem, Karolem Frizem Wiśniewskiem, twórcą projektu, oraz kilkoma innymi przyjaciółmi wprowadzili się do wspólnego domu, gdzie od ponad roku, jako ekipa, tworzą filmy na Youtube'a.

Weronika zajmuje się tematyką beauty, uwielbia przeglądać trendy w sieciówkach i zestawiać je z propozycjami z second handów. Jej kanał na Youtube śledzi ponad 1 500 000 osób a założyła go zaledwie... no właśnie czy znasz odpowiedź?

