Ilona i Adrian poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Ich związek szczęśliwie trwa po dziś dzień, a para zyskała tysiące fanów, którzy stale obserwują ich poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych! Jeśli uważnie śledziłeś losy Ilony i Adriana w programie, a także wiesz co dzieje się u tej wspaniałej pary teraz, to z pewnością nie będziesz miał żadnego problemu z rozwiązaniem naszego QUIZU! Sprawdź się w naszej zabawie i koniecznie pochwal się wynikiem. Do dzieła!

Zobacz także: Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazali efekty wspólnej sesji zdjęciowej. Ile w niej namiętności!