Jak dbać o naszą skórę po słonecznym lecie? Oto skuteczna pielęgnacja w trzech krokach!

Za nami piękne, słoneczne lato. Większość z nas jest wypoczęta i naładowana pozytywną energią. Co z naszą skórą? Niestety, może być odwodniona czy przesuszona. To dlatego, że podczas wakacji była narażona na szkodliwe działanie wielu czynników zewnętrznych jak słońce, słona woda czy wiatr. Jednak dzięki pielęgnacji z użyciem preparatów wykorzystujących nowoczesne technologie można temu zaradzić. O tym, jak poprawić kondycję oraz wygląd skóry mówi Bianka Juhász z firmy Nu Skin ®.

W trakcie urlopy mu odpoczywaliśmy, a nasza skóra ciężko pracowała. Kąpiele w słonej lub chlorowanej wodzie czy nadmierna ekspozycja na słońcu to główne czynniki, które latem wpływają na pogorszenie jej kondycji.

– Stan naszej skóry zależy w dużej mierze od wielu aspektów zewnętrznych, które mogą przyspieszać procesy starzenia. Dlatego zazwyczaj po sezonie wakacyjnym obserwujemy pierwsze sygnały wskazujące na odwodnienie czy przesuszenie naszej bariery ochronnej, jak również inne oznaki starzenia się skóry, jak przebarwienia, pojawianie się nowych zmarszczek czy szorstkość – tłumaczy Bianka Juhász, Product Specialist w firmie Nu Skin ®. – Kiedy jest za późno na refleksję czy stosowaliśmy odpowiednie preparaty z wysokim filtrem SPF, warto konstruktywnie podejść do problemu i kupić się na odpowiedniej regeneracji – dodaje Bianka Juhász.



Czym różni się pielęgnacja skóry po lecie?



Jest jeden sprawdzony sposób na przywrócenie skórze dobrej formy po intensywnym lecie. To fachowa i kompleksowa pielęgnacja. Jednym z jej fundamentów jest zwiększenie poziomu nawilżenia. Dlaczego to takie ważne? Przede wszystkim, za pomocą preparatów wykorzystujących najnowsze technologie, możemy intensywnie nawilżyć skórę, dzięki czemu będzie ona mogła prawidłowo funkcjonować i przyspieszy proces odnowy komórek. W ten sposób wyeliminujemy szorstkość i suchość, którym może towarzyszyć świąd i zaczerwienienie, a także utrata jędrności. Uporanie się z nimi to także kolejny krok do regeneracji, która będzie możliwa dzięki kosmetykom o specjalistycznym składzie. Warto także pamiętać o obserwacji skóry pod kątem nowych przebarwień. Jeśli zauważymy takie, które budzą nasz niepokój, warto wówczas zasięgnąć opinii dermatologa.



Krok 1: Rozpocznij pielęgnację już podczas mycia



Kompleksowa pielęgnacja może rozpocząć się już podczas porannego prysznica, dzięki kosmetykom, które nie tylko myją, ale także dbają o naszą skórę czy przygotowują ją do dalszych zabiegów. Z pomocą przychodzi Liquid Body Bar ® . To nawilżający żel do mycia ciała od Nu Skin ®. Preparat nie zawiera mydła, które mogłoby dodatkowo pogłębić efekt suchości. W dodatku dzięki zawartości aloesu przyczynia się do nawilżenia skóry. Jego neutralne dla skóry pH zabezpiecza ponadto naturalną barierę skóry. Kolejnym krokiem po oczyszczeniu, któremu warto poświęcić kilka dodatkowych minut parę razy w tygodniu jest łagodny peeling. W tym przypadku idealny będzie Liquid Body Lufra ®. Dzięki formule na bazie drobno zmielonych łupinek orzecha włoskiego wygładza i zmiękcza naskórek, dodatkowo go odżywiając. W ten sposób skóra zyskuje lepszy koloryt oraz gładkość, dzięki czemu staje się miękka i aksamitna w dotyku.



Krok 2: Popraw nawodnienie skóry



Kiedy skóra jest odpowiednio przygotowana, można przystąpić do dostarczania jej odpowiedniej dawki nawilżenia.

– Przede wszystkim, poprawa kondycji naskórka to proces, który trwa w zależności od indywidualnych zdolności organizmu do regeneracji. Bez względu na to koniecznie należy pamiętać o systematyczności i powtarzać aplikację preparatów codziennie, a nawet rano i wieczorem. Warto przy tym wybrać produkty o bogatym składzie i intensywnym działaniu. Nie tylko dostarczą one odpowiednich składników odżywczych, ale także zabezpieczą naturalny płaszcz hydrolipidowy przed transepidermalną utratą wody – wyjaśnia Bianka Juhász.

Z tego względu warto sięgnąć po Body Smoother ® od Nu Skin ®. To lekka emulsja do ciała, która zatrzymuje wilgoć oraz nadaje skórze gładkość. Dzięki zawartości NaPCA oraz gliceryny zapobiega wrażeniu napięcia skóry. Zawarty w emulsji aloes, witamina E oraz algi morskie działają odżywczo i kojąco. To wszystko, by przynieść skórze prawdziwe ukojenie po upalnym lecie.

– Warto jednak pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej ilości wody nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Dlatego tak ważne jest picie nawet 2 litrów wody dziennie – dodaje Bianka Juhász.



Krok 3: Chroń swoją skórę przez cały rok



Możesz mieć wrażenie, że Twoja skóra wymaga szybkiej i intensywnej pomocy, ale nie ograniczaj się tylko do doraźnych środków.

– Dla osiągnięcia efektu jedwabistej skóry pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczać skórę i dostarczać jej odpowiedniej ilości składników odżywczych przez cały rok. Często mamy złudne wyobrażenie, że po kilkukrotnej aplikacji środków nawilżających udało nam się wyeliminować przykre skutki w postaci suchości skóry czy utraty gładkości. Jednak aby skóra odzyskała dobrą formę warto nie tylko ją nawilżać, ale także właściwie chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi – zauważa Bianka Juhász.

Do tego typu zadań doskonały będzie Perennial ® Nu Skin ®. To intensywnie nawilżająca emulsja, zawierająca ekstrakt z cebulek narcyza o działaniu zwiększającym odporność komórek skóry 1, która pomaga wzmacniać jej naturalną ochronę przed suchym powietrzem, wysokimi temperaturami oraz wiatrem. Dzięki temu niezależnie od pory roku możesz cieszyć się miękką i odporną na czynniki zewnętrzne skórą.

– Pamiętaj, aby po powrocie z wakacji szczególnie zadbać o ciało. Włącz do codziennych rytuałów preparaty, które są delikatne, ale przy tym intensywnie pielęgnują. Pozwolą one odzyskać właściwą kondycję i zregenerować skórę, zapobiegając przedwczesnemu jej starzeniu – radzi Bianka Juhász, Product Specialist w firmie Nu Skin ®.

Ceny produktów:

Liquid Body Bar ® : (opakowanie 250 ml) 74,50 zł

Liquid Body Lufra ® : (opakowanie 250 ml) 80,47 zł

Body Smoother ® : (opakowanie 250 ml) 94,23 zł

Perennial ® : (opakowanie 250 ml) 153,90 zł