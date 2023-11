Nad Cristiano Ronaldo zebrały się wyjątkowo czarne chmury. Jeden z najpopularniejszych i światowej sławy piłkarzy ma poważne problemy. Ostatnio na jaw wyszło, że Cristiano Ronaldo zgwałcił Kathryn Mayorgę podczas wakacji w Las Vegas w 2009 roku. Do tego czasu sprawa nie wyszła na jaw, bo piłkarz podpisał z kobietą ugodę i wypłacił jej 375 tysięcy dolarów odszkodowania. Dopiero w 2017 roku "Der Spiegiel" ujawnił sprawę, opierając się na dokumentach, które zostały wykradzione przez hakerów z "Football Leaks". Cristiano Ronaldo ma się czego obawiać - sponsorzy zaczynają wycofywać się ze współpracy z nim, opinia publiczna jest bezlitosna. Piłkarz znalazł już jednak linię obrony.

Jak Cristiano Ronaldo będzie się bronić?

Dziennik "Correio da Manha" dotarła do linii obrony Cristiano Ronaldo. Piłkarz zamierza zrzucić winę na... Real Madryt. Ponoć to właśnie piłkarski klub skłonił go, aby podpisał ugodę z Kathryn Mayorgą i wypłacił jej pieniądze. Warto dodać, że Cristiano Ronaldo przechodził do klubu w czerwcu 2009 roku, a transfer ogłoszono dokładnie 26 czerwca. Natomiast gwałt miał miejsce w nocy z 12 na 13 czerwca. Władze Realu miały obawiać się skandalu i problemów wizerunkowych i dlatego skłoniły Cristiano Ronaldo do podpisania ugody.

Teraz Cristiano Ronaldo trzyma rękę na pulsie. Ostatnio był widziany w Lizbonie, gdzie spotkał się ze swoimi prawnikami. Co więcej, według dziennika "Correio de Manha" zwraca uwagę, że linia obrony Cristiano Ronaldo różni się od wersji zgwałconej kobiety. Mayorga twierdzi, że wyszła z hotelu po gwałcie, natomiast Cristiano Ronaldo uważa, że po tym, co wydarzyło się w pokoju razem z kobietą poszedł do nocnego klubu, w którym ją poznał.

Cristiano Ronaldo już ma gotową linię obrony

Sponsorzy wycofują się ze współpracy z Cristiano Ronaldo