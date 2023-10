Beata Kozidrak to bez wątpienia królowa polskiej sceny - jej występy zawsze są spektakularne i podziwiane zarówno przez młodsze, jak i starsze pokolenie. 61-letnia artystka zawsze zachwyca również swoimi strojami i niekiedy są one naprawdę odważne, jak na przykład jej kreacja z Polsat SuperHit Festiwal. Jednak nic w tym dziwnego, kiedy ma się tak piękną sylwetkę!

Reklama

Zobacz także: Tak mieszka Beata Kozidrak! Wnętrza jej willi w Warszawie robią wrażenie

Beata Kozidrak zdradza sekret swojej fantastycznej figury

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Beatą Kozidrak, podczas eventu zapowiadającego festiwal Miasto Muzyka by Empik, który odbędzie się 25-26 września na warszawskim lotnisku Bemowo. Beata Kozidrak została ogłoszona jednym z pierwszych headlinerów wydarzenia. To właśnie wtedy zapytaliśmy, jak gwiazda dba o figurę. Co ciekawe, wokalistka odpowiedziała nam, że... za bardzo się nad tym nie skupia!

Nie dbam za bardzo o figurę. No pływam, basen, jakiś tam rower, ale na scenie spalam kalorie, to jest fakt i ja mam coś takiego [...], że kiedy mam stres, a zawsze kiedy coś nowego przygotowuję, to chudnę - zdradziła nam Beata Kozidrak.

Reklama

W dalszej części rozmowy wokalistka zdradziła nam, że mimo wszystko nie je pewnych kalorycznych rzeczy, bo po prostu za nimi nie przepada - w przeciwieństwie do większości kobiet! To z pewnością pomaga utrzymać piosenkarce tak piękną sylwetkę. Zobaczcie zatem nasze wideo, aby dowiedzieć się szczegółów!