Agnieszka Kaczorowska spędzi Boże Narodzenie w gronie rodziny. W ostatnich miesiącach aktorka miała mało czasu dla najbliższych, ponieważ większość czasu spędzała bądź na treningach "Tańca z Gwiazdami" lub na planie filmowym. Końcówka grudnia to dla Agnieszki Kaczorowskiej również czas odpoczynku po pracy przy nowych projektach i charytatywnych warsztatach tanecznych z dziećmi. Ostatnio aktorka i tancerka była w Wielkiej Brytanii, gdzie odwiedziła siostrę, która tam mieszka. W poprzednich latach siostry nieraz spędzały przez to święta oddzielnie, ale w tym roku będzie inaczej! Agnieszka bardzo cieszy się z tego powodu, co przyznała w rozmowie z Party.pl:

Święta tradycyjnie, polsko i rodzinnie. Wszyscy razem przy jednym stole. Na szczęście moja siostra przyjeżdża z Anglii, więc będziemy razem i to mnie cieszy, bo święta rodzinne to takie prawdziwe święta.

Ciekawe, co Agnieszka znalazła pod choinką?:)

W tym roku do Polski przyjedzie też siostra Agnieszki Kaczorowskiej