Jacek Stachursky gwiazdą Sylwestra w Polsacie! Fani komentują jego przemianę: "Ale cię wysuszyło!"

Sylwester zbliża się wielkimi krokami! Polsat ogłosił właśnie kolejne gwiazdy! Jedną z nich będzie idol młodzieży z lat 90. Stachursky! W ciągu ostatnich kilku lat wokalista przeszedł sporą metamorfozę a jego kontrowersyjna dieta wciąż budzi zainteresowanie wśród internautów.

Ale cię wysuszyło 👹 - piszą pod jego najnowszym zdjęciem

Zobaczcie, jak wygląda dziś Stachursky oraz kogo jeszcze zobaczymy na największej sylwestrowej domówce w Polsce na antenie Polsatu.

Stachursky gwiazdą Sylwestra z Polsatem!

Polsat ogłosił właśnie kolejne trzy gwiazdy, które dołączą do sylwestrowej domówki. Są to Lou Bega który zaśpiewa swój hit "Mambo No. 5" oraz Piękni i Młodzi. Nie zabraknie również Stachursky'ego który w latach 90. na scenie polskiej muzyki dance nie miał sobie równych. W końcu kto z nas nie znał takich hitów jak "Zostańmy razem" czy "Typ niepokorny". Od kilku dobrych lat kontrowersje budzi także metamorfoza oraz niekonwencjonalna dieta wokalisty. W jednym z wywiadów przyznał, że żywi się "energią słoneczną" i całkowicie zrezygnował z pokarmów. Później wycofywał się ze swoich słów jednak jak się okazuje ponownie do tego powrócił.

Od 26 listopada do dnia moich 55 urodzin czyli do 26.01.21 wbijam #60morningschallange jako okres przygotowawczy do całkowitego przejścia na Słoneczną Stronę Mocy. Wypełnia się 11-letnie przeznaczenie. 🌞 walks with me. - pisał jakiś czas temu

Pod jednym z najnowszych zdjęć zakomunikował, że waży 78 kg:

🔥78,8🔥26,7🔥11🔥Byłem pełen obaw z powodu tego świątecznego czasu, ale pozycja obroniona. Niewielkie wzrosty, ale w granicach błędu statystycznego 😄 Teraz tylko Sylwester trzeba „obronić”. Zerknijcie na POLSAT 31.12 🎉

Metamorfoza muzyka wciąż budzi zainteresowanie:

- Ale cię wysuszyło 👹

- Chudoooozzzaaaaa

- Dzień dobry🙂 Czy te parametry to waga, bmi, tłuszcz wiscelarny???

- 👍Mega też bym chciał tyle ważyć 😉

- Jacku gratuluje wytrwałości.

Podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” zagrają również m. in. Sylwia Grzeszczak, Sławomir i Kajra, Dawid Kwiatkowski, Alicja Majewska, Doda, Czadoman, Daj to głośniej, Feel, Enej, Mandaryna i Michał Wiśniewski, After Party i Michał Szpak. Emisja imprezy startuje 31. grudnia o 20:00 na antenie Polsatu, IPLA.TV, interia.pl oraz Polsat News.

Jacek Stachursky wystąpi podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie.

Pod jego najnowszym zdjęciem fani wciąż nie mogą nadziwić się jego metamorfozie. Zobaczcie, jaki jest szczupły!