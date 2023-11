Jacek Jechke zdradził nam szczegóły wyjątkowego tanecznego show, które razem z Hanną Żudziewicz organizują w Warszawie! Jacek i Hania już od ponad roku tworzą szczęśliwy związek nie tylko na parkiecie, ale również w życiu prywatnym. Para po krótkiej przerwie zgodziła się wystąpić w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami"- niestety, w jednym z ostatnich odcinków Hanna Żudziewicz i Adam Małczyk pożegnali się z programem. W show dalej wystąpuje Jacek Jeschke, który jest partnerem Basi Kurdej-Szatan.

Reklama

Jeżeli jesteście fanami tańca oraz Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke to nie może Was zabraknąć na wielkiej tanecznej imprezie, którą para organizuje w Warszawie. Posłuchajcie, co o imprezie zdradził nam jeden z najsympatyczniejszych tancerzy "Tańca z Gwiazdami"!

Zobacz także: Jacek Jeschke walczył o miejsce w "Tańcu z gwiazdami" ze swoim bratem Wojtkiem?

Reklama

Jacek Jeschke opowiedział nam o szczegółach imprezy.