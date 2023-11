Tegoroczny Sylwester Marzeń z Dwójką ponownie zawita do Zakopanego. Tak jak rok wcześniej widzowie TVP będą się bawić na Równi Krupowej. Imprezę poprowadzi czwórka gospodarzy: Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski oraz Izabella Krzan. Dla Miss Polonia 2016, która karierę telewizyjną zaczęło dopiero we wrześniu tego roku, będzie to debiut w roli prowadzącej tak duże wydarzenie.

Reklama

– To ogromna szansa i kredyt zaufania, bo dopiero od niedawna jestem w świecie mediów i telewizji, ale oczywiście postaram się nie zawieść i zrobić wszystko jak najlepiej – mówi gwiazda agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Dlaczego współprowadzenie imprezy sylwestrowej będzie tak bardzo stresujące dla Izabelli Krzan? Czego boi się najbardziej? Posłuchajcie!

Zobacz też: Wybierz z nami DEBIUT ROKU 2017! Do kogo powinna powędrować statuetka PARTY.pl? GŁOSUJ!

Więcej: POJEDYNEK: Która Miss Polonia ładniejsza? Izabella Krzan czy nowa Miss Agata Biernat? Zdania są mocno podzielone...

Izabella Krzan poprowadzi Sylwestra w TVP.

Reklama

Będziecie oglądać?