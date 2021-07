Izabela Trojanowska cierpi po upadku na scenie! Gwiazda doznała poważnego urazu! 

Izabela Trojanowska miała dość bycia kojarzoną tylko z rolą Moniki z "Klanu", dlatego zdecydowała się na powrót na estradę. Ale nowa płyta artystki to nie ostatnia niespodzianka dla jej fanów. Trojanowska już teraz pracuje nad własną kolekcja ubrań! Jakiś czas temu aktorka wyznała, że lubi korzystać z dobrodziejstw higieny estetycznej. Dla jednych był to dobry powód do śmiechu, inni chwalili Izabelę za odwagę. Ona sama nie przejmowała się opinią ludzi i prowadziła rozmowy z pewną firmą odzieżową! Jej przedstawiciele zaproponowali Izabeli Trojanowskiej pomoc przy tworzeniu autorskiej kolekcji. Gwiazda przyjęła tę propozycję z radością traktując ją jako wyzwanie. - To było jak spełnienie marzeń, bo pani Izabela od dawna sama projektuje stroje. I to nie tylko na scenę – zdradza "Rewii" znajomy piosenkarki. Kolekcja ubrań dla kobiet Izabeli Trojanowskiej na sezon wiosenno-letni ujrzy światło dzienne na początku 2012 roku. Ubrania będą dostępne w internetowej sprzedaży. Marka odzieżowa pod nazwą Mona Iza będzie połączeniem kobiecości i funkcjonalności, którą tak bardzo ceni aktorka. Wszystko wskazuje też na to, że na pokazie zabraknie nobliwych garsonek i nudnych żakietów, w jakich na co dzień przed kamerami występuje Izabela Trojanowska. Nie zabraknie za to strojów młodzieżowych, gdyż, jak zdradza informator "Rewii", piosenkarka ma nadzieję, że w wypromowaniu jej kolekcji będzie towarzyszyć jej córka, Roxana! habibi