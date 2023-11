Izabela Janachowska szykuje się do narodzin pierwszego dziecka! Przyszła mama podczas ostatniej wizyty w Dzień Dobry TVN przyznała, że jest w dziewiątym miesiącu ciąży i już w maju jej maleństwo przyjdzie na świat. Wiadomo już, że Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński będą mieli syna- para nie zdradziła jeszcze jakie imię wybrali dla chłopca, ale w jednym z nagrań na YouTube przyszła mama przyznała, że mają już pewne pomysły.

Jakie imię ostatecznie wybiorą przyszli rodzice? Tego jeszcze nie wiemy- wiemy jednak jakie prezenty otrzymała Izabela Janachowska podczas jej baby shower!

Izabela Janachowska nagrała specjalny film, w którym zdradziła, jak wyglądało jej baby shower, który odbyło się w połowie kwietnia. Gwiazda TVN zdradziła, że swoją imprezę zorganizowała w domu- razem z przyszłą mamą bawiło się ok. 25-30 osób. A jakie prezenty otrzymała Izabela Janachowska? Szczegóły zdradziła w nagraniu opublikowanym na kanale Wedding Dream - Izabela Janachowska na YouTube.

Dla siebie dostałam trochę kosmetyków, a reszta dla maluszka, czyli jednak wygrał ze mną- żartowała Izabela Janachowska. Dostałam cudowny bujaczek, świetny fotelik do karmienia, ale to jest taki fotelik, który rośnie razem z dzieckiem więc od początku życia do kilku lat można go stosować. Dostałam troszkę ubranek, ale bardzo niewiele z czego też bardzo się cieszę, bo sama wpadłam w zakupowy szał i właśnie najbardziej skoncentrowałam się na ubrankach. Dostałam totalnie obłędny zestaw dla bobasa do SPA, szlafroczek, klapeczki.