Izabela Janachowska pokazała nowe zdjęcia synka. Christopher to już duży chłopak!

10 maja syn Izabeli Janachowskiej skończy roczek. Aż trudno uwierzyć, jak ten czas szybko mija! Celebrytka stara się chłonąć każdą chwilę z maluchem. Ostatnio pochwaliła się ich najnowszymi zdjęciami, na których widać, jak bardzo zmienił się Christopher. Zobaczcie sami!

Izabela Janachowska pokazała zdjęcia syna, Christophera

Izabela Janachowska jeszcze niedawno nie mogła się doczekać, aż na świecie pojawi się jej upragniony synek. Teraz Christopher ma prawie rok i jest naprawdę dużym chłopcem! Celebrytka, mimo ogromu pracy, stara się poświęcać mu każdą wolną chwilę.

Ostatanio Izabela Janachowska pochwaliła się efektami ich najnowszej sesji zdjęciowej. Oboje prezentują się bardzo stylowo na nowych fotografiach. Musimy przyznać, że Christopher wyrasta na małego przystojniaka! Do kogo według was jest bardziej podobny? Do Izabeli, czy też do jej męża Krzysztofa?

Izabela Janachowska nie widzi świata poza swoim synkiem!