Iza z "Królowych życia" miała poważny wypadek samochodowy! "Otarłam się o śmierć" przyznaje gwiazda programu! 

Izabela Macudzińska z "Królowych życia" pokazała zdjęcie swojego rozbitego samochodu i zdradziła, że dwa dni temu miała poważny wypadek. Gwiazda hitowego programu TTV opublikowała na Instagramie wpis, w którym nie ukrywa, że otarła się o śmierć! Jak dziś się czuje Iza z "Królowych życia"? Zobaczcie, co napisała jedna z najpopularniejszych bohaterek show!

Zaledwie kilka miesięcy temu media informowały, że Iza z "Królowych życia" brała udział w poważnym wypadku do którego doszło na drodze krajowej nr 3 w okolicach Kaczorowa. Gwiazda show TTV razem z mężem i córką podróżowali wówczas luksusowym BMW. Na miejscu pojawiła się wówczas karetka pogotowia i straż pożarna- na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Niestety, teraz okazuje się, że Iza miała kolejny wypadek samochodowy! O całym zdarzeniu poinformowała za pośrednictwem Instagrama.

Kochani 2 dni temu miałam wypadek samochodowy nie byłam w stanie wcześniej o tym mówić bo psychicznie byłam wrakiem człowieka . W takich chwilach człowiek przewartościowuje całe swoje życie każda minutę każda sekundę . To ze otarłam się o smierć o swoje życie pokazało mi ze jeszcze bardziej doceniam wszystko co mam i kogo mam . Przemeczenie, stresy , wzięły góre i tak to się skończyło . Wyszłam z tego nie wiem jakim cudem, trochę poobijana ale cała . Coś lub ktoś chyba czuwa nade mną bo innego wyjaśnienia nie mam na to- napisała Iza z "Królowych życia".