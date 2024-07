Iwona Węgrowska w zeszłym roku w Las Vegas poślubiła milionera, Krzysztofa Madeyskiego, o czym z wielką radością poinformowała media. Wokalistka na każdym kroku chwaliła się swoim szczęściem na Facebooku - egzotyczne podróże, drogie prezenty, luksusowe życie. Bogaty mąż nigdy nie żałował pieniędzy, by uszczęśliwić swoją ukochaną. Przypomnijmy: Węgrowska chwali się luksusowym życiem w Stanach

Od jakiegoś czasu media plotkują o rozstaniu słynnej pary. Podobno Madeyski postanowił wnieść pozew o rozwód, a wokalistka od kilku miesięcy nie mieszka z nim, tylko w domu swoich rodziców. Na insynuacje "Twojego Imperium" szybko zareagowała sama zainteresowana i wystosowała oświadczenie na Facebooku wyjaśniając, że w jej życiu nie doszło do żadnych zmian i wszystko zostaje po staremu:

Śledzę od wczoraj najnowsze doniesienia na mój temat i nie mogę uwierzyć w to, że dziennikarze wiedzą o mnie więcej niż ja sama . Zapewniam moi Drodzy, że jeśli w moim życiu dojdzie do jakichkolwiek zmian, to poinformuje Was o tym osobiście. Tyle słowem komentarza, jeśli ktoś takowego oczekiwał - napisała Iwona.