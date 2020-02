Największe zaskoczenie "Tańca z gwiazdami"? Iwona Pavlović w wersji blond...

Iwona Pavlović już nie jest czarną mambą? W mediach społecznościowych jurorki "Tańca z gwiazdami" pojawiło się jej zdjęcie w... blond włosach! Tancerka jest nie do poznania! Wygląda na to, że gwiazda nie boi się odważnych metamorfoz. Co na to jej fani?

Zobacz także: Iwona Pavlović pierwszy raz tak szczerze o mężu, Wojtku. Zanim zostali parą, postawił jej jeden warunek!

Iwona Pavlović jest blondynką!

Iwona Pavlović już wkrótce ponownie zasiądzie jako jurorka w programie "Taniec z gwiazdami". Surowa i wymagająca tancerka z pewnością dopatrzy się nawet najdrobniejszych błędów u tańczących gwiazd. Jednak to nie srogie oceny mogą przykuć uwagę widzów w 11. edycji show, a nowa fryzura jurorki! Wygląda na to, że tancerka pojawi się w show w kompletnie nowej odsłonie!

Dotychczas na głowie gwiazdy dominował raczej kruczoczarny kolor włosów, ale wygląda na to, że Iwona Pavlović uwielbia kontrasty. Tancerka pokazała się w nowej, blond odsłonie.

Black & Blond. Kto lubi takie kontrasty...? #czarna #blondynka #fryzury #metamorfoza #hairstyle - napisała pod zdjęciem Iwona Pavlović.

Fani nie kryli zaskoczenia tą metamorfozą! Część z nich sądzi, że w czarnych włosach jurorka wyglądała zdecydowanie lepiej. Z kolei pozostali uważają, że to zmiana jak najbardziej na duży plus!

- Ladnie,,,, jednak najbardziej lubię Panią w czarnych włosach 😁😁 - Nie!!!.To nie możliwe!!!.To Ty??? - Super, pięknie w takim zestawie kolorów 👌👍😍😘😘😘🖤💟🖤🌹🌹🌹 - Wow jak 20 - latka 👏😊 pięknie Pani Iwonka wyglada 😘 - bardzo mi się podoba😍😍

Jakiś czas temu Iwona Pavlović przefarbowała się na rudo. Wtedy też została okrzyknięta "Rudą Mambą". Czy teraz dostanie nowy przydomek? Tego dowiemy się zapewne niebawem!

A wy jak myślicie? Iwona Pavlović w blond włosach jest HOT czy raczej NOT?

Do tej pory Iwona Pavlović była raczej wierna swoim czarnym włosom. Jednak jakiś czas temu była także "Rudą Mambą"!