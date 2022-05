Kolejna radosna nowina! Jak informuje "Rewia", finalistka "Tańca z gwiazdami" Iwona Cichosz już niedługo zostanie mamą! Głuchoniema miss świata nigdy nie ukrywała, że dziecko jest jej największym marzeniem. Wygląda na to, że już niedługo te piękne plany się spełnią. Zobacz także: Po trzech latach znajomości Iwona Cichosz i Truls Yggeseth wzięli ślub! Czy dla męża gwiazda opuści Polskę? Iwona Cichosz jest w ciąży! Iwona Cichosz zyskała ogromną sławę po udziale w programie "Taniec z gwiazdami" . Chociaż na początku nikt nie zakładał, że głuchoniema miss poradzi sobie na tanecznym parkiecie, to jednak właśnie ona została finalistką tego show. W wielkim finale programu przegrała jedynie z Natalią Szroeder. Iwona Cichosz szturmem podbiła serca widzów, a jej kariera nabrała tempa. Otrzymała nawet rolę w serialu "Leśniczówka", gdzie z powodzeniem odnalazła się jako aktorka. Przed rokiem wyszła za mąż za głuchoniemego Norwega, Trulsa Yggesthe’a. Mąż specjalnie dla niej zdecydował się nawet na przeprowadzkę do Polski. Para od dłuższego czasu marzyła o dziecku i na szczęście już niedługo Iwona i Truls zostaną rodzicami! Jak informuje "Rewia", gwiazda jest w 4. miesiącu ciąży! - Iwona jest w 4. miesiącu ciąży. Oboje są bardzo szczęśliwi, bo od dawna marzyli o tym, by zostać rodzicami - powiedział "Rewii" znajomy z otoczenia pary. Według informacji uzyskanych przez "Rewię", Iwona poinformowała już produkcję serialu "Leśniczówka" o swojej ciąży. Chociaż na razie pracuje jeszcze normalnie, to w najbliższym czasie planuje zrobić sobie przerwę. Iwona wierzy, że sobie ze wszystkim poradzi. W opiece nad maleństwem nie będzie sama, bo ma przecież przy sobie wiernego męża -...