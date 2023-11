Iwona Cichosz przekazała swoim fanom niepokojącą informację! Okazuje się, że była uczestniczka programu "Taniec z Gwiazdami" i gwiazda serialu "Leśniczówka" miała wypadek i trafiła do szpitala. Co się stało? Iwona Cichosz na swoim profilu na Instagramie dokładnie opisała, jak doszło do wypadku i jakie są jego konsekwencje. Miss Świata Głuchych, którą widzowie pokochali w programie "Taniec z Gwiazdami"- Iwona Cichosz zajęła drugie miejsce w siódmej edycji show- przyznała, że miała wypadek na... hulajnodze!

Iwona Cichosz w swoim najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, jak doszło do wypadku i zdradziła, jak się teraz czuje. Miss Świata Głuchych razem z partnerem chciała przejechać się hulajnogą elektryczną, niestety w pewnej chwili straciła przewróciła się tak niefortunnie, że potrzebna była pomoc specjalistów. Iwona Cichosz trafiła do szpitala!

Gdyby nie wsparcie @truls1502 to nie wiem, co bym zrobiła ???? Ubiera mnie, pomaga, karmi... dla mnie to jest całkiem nowa sytuacja. Bo ja zawsze lubię być niezależna, a tu nie ma zmiłuj się. Jedna ręka nieruchoma i nagle więkość czynności nie potrafię zrobić i czuję taką bezsilność... A do wypadku doszło przedwczoraj wieczorem- zaczyna swój wpis Iwona Cichosz.

Wzięliśmy oboje holajnogi elektyczne i wracaliśmy do domu wieczorem. Od początku miałam złe przeczucia i faktycznie tak się stało. W jednej sekundzie straciłam panowanie nad hulajnogą, potknęłam się o krawężnik i przewróciłam się, lewą ręką oparłam się o ziemię by uchronić resztę ciała. Pół godz później byliśmy w szpitalu (dojechaliśmy Uberem) i czekaliśmy ponad dwie godziny, aby mnie przyjęli. Truls był tak zszokowany i wkurzony znieczulicą pań przy recepcji. On nie jest przyzwyczajony wciąż do polskich realii... Prosiliśmy o lód, by uniknąć obrzęku, ale miłe Panie kazały nam czekać, aż ktoś łaskawie przyjdzie. Całe szczęście lekarka była młoda i przesympatyczna. Szybko zbadała, skierowała mnie na RTG i tomografię - pękniecie kości w ramieniu ????- zdradza na Instagramie.

Na koniec gwiazda przyznała, że był to "najgłupszy wypadek" w jej życiu. Iwona Cichosz pokazała również swoje zdjęcie po wyjściu ze szpitala. Zobaczcie zdjęcie i jej cały wpis na Instagramie!

