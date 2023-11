W czerwcu tego roku Irina Shayk rozstała się z Bradleyem Cooperem po 4 latach związku. Para ma 2-letnią córeczkę Leę i obecnie walczy o prawa do opieki nad nią. Bez wątpienia to dla Iriny wyjątkowo trudny czas, zwłaszcza że od miesięcy walczyła z kryzysem w związku i plotkami na temat romansu jej partnera i Lady Gagi, który miał się zacząć na planie filmy "Narodziny gwiazdy". Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Irina ma się komu wypłakać w ramię! Piękna modelka prawdopodobnie jest znów zakochana, a my mamy dowód! Zobaczcie poniżej.

Irina Shayk jest znów zakochana?

Choć Irina Shayk jest obecnie samotną i zapracowaną mamą, to jednak udaje jej się znaleźć czas na randki! Ostatnio modelka została przyłapana w ramionach tajemniczego mężczyzny. Zdjęcia obiegły świat i wywołały lawinę plotek, jakoby Irina już znalazła sobie nowego partnera. I najwyraźniej faktycznie tak jest! Tym razem Irina dała się przyłapać podczas zakupów w Nowym Jorku. Modelka odwiedziła kilka sklepów i zrobiła spore zakupy. Uwagę zwrócił jednak szczególnie jeden salon, do którego zajrzała. Otóż, Irina weszła do sklepu z bielizną i zaopatrzyła się w wyjątkowo seksowny komplet. Wszystko wskazuje więc na to, że chce oczarować swojego nowego partnera!

Myślicie, że niedługo Irina Shayk pokaże światu nowego ukochanego?

Irina poszła na zakupy

Modelka kupiła sobie seksowną bieliznę

