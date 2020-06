Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się zdjęciem, które nie spodobało się niektórym internautkom. Ich zdaniem gwiazda hitu TTV ubrała zbyt krótkie spodenki i uważają, że w jej wieku taki strój już nie przystoi. Agnieszka Kotońska postanowiła mocno odpowiedzieć na te zarzuty obserwatorek! Zobaczcie!

Agnieszka Kotońska przeszła w ostatnim czasie ogromną metamorfozę! Schudła ponad 30 kg, zmieniła fryzurę i styl ubioru. Gwiazda hitu TTV wygląda obłędnie pięknie i nic dziwnego, że chce się pochwalić efektami swojej pracy ze swoimi fanami i tym samym dać im motywację do działania. Jak sama przyznała, aby to wszystko osiągnąć ciężko pracowała przez dwa lata i w dalszym ciągu nie zwalnia tempa. Jednak jej dzisiejsze zdjęcie opublikowane na InstaStory nie spodobało się kilku jej obserwatorkom.

Bohaterka hitu TTV założyła spodenki, które zdaniem kilku pań są zdecydowanie za krótkie i Agnieszka Kotońska nie powinna prezentować się w takiej stylizacji tym wieku. Gwiazda "Gogglebox" postanowiła zareagować na te komentarze i w dość mocnych słowach odpowiedziała na uszczypliwości internautek.

Chciałabym wyjaśnić zdjęcie w tych spodenkach, które dzisiaj wstawiłam i powiedziałam, że wakacje się zbliżają wielkimi krokami. No... dwie panie oburzone, że jak ja mogę pokazywać się w takich spodenkach, że stara baba i w ogóle... Mogę! Ja dwa lata zap**********m na to, żeby w tych spodenkach chodzić, więc proszę nie hejtować i się ze mną zapisać na siłownię, zdrowo jeść i się suplementować [...] - powiedziała gwiazda "Gogglebox" na swoim InstaStory.

W dalszej części swojej wypowiedzi gwiazda "Gogglebox" odniosła się także do wpisów innych internautek, które zarzucają jej w komentarzach pod postami, że w pewnym wieku już nie wypada robić pewnych rzeczy.

Pewne panie na moim Instagramie pod moimi zdjęciami wypisują takie komentarze typu "starej babie w pewnym wieku już nie wypada". Ja się pytam o jaki wiek chodzi? Ja mam 43 lata, więc kto mi zabroni sobą być, kto mi zabroni wstawiać takie zdjęcia jakie mi się podoba na mój Instagram? Kto nam zabroni? To jest nasze życie i my w nim decyzje podejmujemy co będziemy gdzie umieszczały i jak będziemy żyć w jakim wieku - podsumowała Agnieszka Kotońska.