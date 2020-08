Internautka o jednej z restauracji po „Kuchennych rewolucjach”: „jedzenie okropne”! Magda Gessler odpowiada

Magda Gessler od dziesięciu lat jest gwiazdą programu "Kuchenne rewolucje". W większości restauracji przemiany się udają, a właściciele są wdzięczni restauratorce za pomoc. Niestety, w historii programu zdarzają się też takie sytuacje, kiedy metamorfoza nie zostaje ukończona, albo jest nieudana.

Już 3 września zaczyna się nowy sezon "Kuchennych rewolucji", a tymczasem pod nowym zdjęciem Magdy Gessler jedna z jej fanek negatywnie oceniła restauracje po tzw. rewolucji. Gwiazda TVN odniosła się do tych krytycznych słów...

Internautka krytycznie o restauracji po „Kuchennych rewolucjach”! Magda Gessler odpowiada

Magda Gessler jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie fani często zachwycają się barwnymi stylizacjami restauratorki. Tym razem jednak pod zdjęciem Magdy Gessler pojawił się komentarz odnoszący się do jednej z jej rewolucji. Okazuje się, że Internautka była bardzo rozczarowana posiłkiem w restauracji po "Kuchennych rewolucjach" i napisała:

Okropne jedzenie nie polecam - pisze wprost zawiedziona Internautka.

Magda Gessler odniosła się do tych słów i przyznała, że tamta restauracja nie była do końca udana, bo właściciele nie posłuchali rad gwiazdy TVN. Zobaczcie, co napisała Magda Gessler w komentarzu!

Zobacz także: 6 lat temu Mikołaj z "Kuchennych rewolucji" podbił sieć. Co robi dziś i jak wygląda?

Wygląda na to, że nie wszystkie rewolucje były udane!

Instagram

Program "Kuchenne rewolucje" od 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

Już 3 września pierwszy odcinek nowego sezonu "Kuchennych rewolucji" z Magdą Gessler tradycyjnie w czawartek o 21.30!