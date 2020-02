"Hotel Paradise". Opinie widzów po pierwszym odcinku są skrajne! 

Pierwszy odcinek reality show "Hotel Paradise" wywołał skrajne emocje. Na ekranie zobaczyliśmy nie tylko prezentację uczestników, ale również tzw. "rajskie rozdanie" czyli dobieranie w pary. Po programie Internauci ocenili pierwsze rozmowy między uczestnikami, sojusze i tworzenie obozów. Okazuje się, że zdania na temat programu "Hotel Paradise" są mocno podzielone! Koniecznie przeczytajcie te komentarze...

Czym "Hotel Paradise" zachwycił widzów?

Internauci po 1. odcinku programu "Hotel Paradise" są podzieleni! Z jednej strony podkreślają zalety formatu i komplementują "Hotel Paradise", pisząc:

Spoko program Łukasz okaże się najbardziej ogarniętym facetem prowadząca @klaudia_el_dursi jest dla mnie boska, piękna Dla mnie spoko program👍 ludzie spięci bo to pierwszy odcinek

Okazuje się, że formuła naprawdę spodobała się widzom, a Klaudia El Dursi pomyślnie zadebiutowała w roli prowadzącej. Jednak to nie jedyne głosy po emisji "Hotelu Paradise"! Najwięcej zarzutów pojawia się pod adresem uczestników programu...

Internauci ostro oceniają uczestników "Hotelu Paradise"

Okazuje się, że widzom nie podoba się, że uczestniczki programu mimo tak młodego wieku korzystają z medycyny estetycznej. Lexi otwarcie przyznaje się, że korzysta z pomocy chirurga, a nawet żartuje, że w innych miastach nie ma lekarzy skoro tam jest więcej naturalnych kobiet. Na pytanie Violi o sztuczne piersi odpowiedziała: Prawdziwe! Żelowe. Takie podejście do wyglądu nie do końca podoba się widzom, co wyrażają w komentarzach:

Czy są jeszcze naturalne dziewczyny w tym kraju, oprócz Oli wszystko sztuczne😱😱 Dziewczyny z Love Island przy tych to były chłodzące piękności, spodziewałam się lepszych wyborów 😄😄😄 Ci wszyscy ludzie są tak przerobieni, że wyglądają na grubo po 30stce....

To nie jedyne krytyczne głosy. Internauci porównują "Hotel Paradise" do "Love Island" i innych reality show:

Spoko program, ale Love Island bardziej mi się podobało 😎 To nudne jak nie wiem... Lepszy był Big Brother Nie jestem zachwycona... To powinni na żywo dawać, a nie już dawno po emisji

Pojawiają się też głosy, że program powinien być emitowany na żywo, a uczestnicy tworzą fikcyjne sojusze, a tak naprawdę rywalizują ze sobą. A jak Wam podobał się "Hotel Paradise"?

Lexi i Chris jako pierwsi utworzyli parę!