Jeszcze niedawno na portalu Facebook najpopularniejszą artystką była Lady GaGa, której oficjalny profil miał ponad 30 milionów fanów. Ostatnio jednak sytuacja się zmieniła. Teraz więcej osób wcisnęło przycisk "lubię to" oddając swój głos na Rihannę. Licznik przy jej profilu przekroczył już 40,5 mln. Teraz gwiazda z Barbadosu goni Eminema, którego profil ma 43,3 mln fanów!

Oczywiście na wszystkie te wyniki można patrzeć z przymrużeniem oka, ale nie da się ukryć, że w tych czasach to właśnie internet jest najważniejszym medium jeśli chodzi o promocję muzyki. Coraz więcej sprzedawanych płyt to pliki MP3, coraz częściej bilety kupuje się za pomocą jednego kliknięcia i przelewu za pomocą karty kredytowej. Nic więc dziwnego, że artyści bardzo dbają o swoich odbiorców na najpopularniejszych witrynach w sieci i starają się non stop podtrzymywać ich zainteresowanie.

