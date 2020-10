Internauci atakują Macieja Musiała za wsparcie Strajku Kobiet. "Taki z ciebie katolik?!"

Maciej Musiał na swoim profilu na Instagramie wyraził wsparcie dla kobiet protestujących przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Zamieścił symboliczny ale bardzo wymowny wpis, ważny dla wielu jego fanów. Ale pojawili się i tacy, którzy skrytykowali młodego aktora kwestionując jego wiarę i moralność!

W czwartek Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że aborcja z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu jest niezgodna z konstytucją. Setki tysięcy osób wyszło na ulicę i protestuje w imieniu Strajku Kobiet. Swoje stanowisko na temat kontrowersyjnego wyroku publicznie wyrażają również gwiazdy. Do tego grona dołączył również Maciej Musiał. Na swoim profilu opublikował symboliczne zdjęcie, na którym widnieje napis:

Aktor nie opatrzył swojej publikacji żadnym szerszym komentarzem, jednak na dla wielu tyle wystarczyło i w komentarzach wyrazili wdzięczność, że nie milczy w tak ważnej dla Polaków sprawie. Ale nie wszyscy byli tak wyrozumiali. Na profilu Macieja Musiała pojawiły się krytyczne komentarze uderzające w jego wiarę oraz moralność:

- Zabijanie niepełnosprawnych dzieci to segregacja i dyskryminacja

- Taki z Ciebie katolik? Wstyd",

- Chcesz być taki nowoczesny. Pokolenie zbotoksowanych nastolatek ze zrobionymi policzkami, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Zero kultury, brak jakichkolwiek wartości. To jest Twój wybór? Celebryto!

- Jaki wybór? Wybór to masz, jak kupujesz śniadanie w wypasionej restauracji (...)