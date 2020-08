Ilona z "Rolnik szuka żony" ma tatuaż! Pokazała go w weselnej stylizacji - nikt go wcześniej nie zauważył!

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" w weekend byli gośćmi na weselu. Ilona zaprezentowała się w nowej odsłonie i zrezygnowała z rozpuszczonych włosów na rzecz koka. W takim wydaniu uczestniczka rolnika prezentowała się doskonale, a niektórzy Internaucie w komentarzach porównywali ja do Marty Manowskiej. Okazuje się, że to nie jedyna zmiana, która pochwaliła się Ilona. W relacji na Instastories opublikowała czułe zdjęcie z Adrianem, na którym stoi tyłem i widać, że ma na plecach tatuaż!

Ilona z "Rolnik szuka żony" ma tatuaż!

Ilona i Adrian są obecnie jedyną parą z szóstej edycji "Rolnik szuka żony", która poznała się w programie i nadal jest razem. Od czasu do czasu publikują wspólne zdjęcia na Instagramie, gdzie spotykają się z ogromną sympatią fanów programu, którzy trzymają kciuki za ich związek. Ilona właśnie pochwaliła się kolejną romantyczną fotografią z Adrianem i zdradziła, że ma na plecach tatuaż. Wzór nie jest do końca widoczny, bo częściowo zasłania go sukienka, ale wydaje się, że przedstawia serce!

Sami spójrzcie!

Weselna stylizacja Ilony z "Rolnik szuka żony"

Ilona z "Rolnik szuka żony" na wesele wybrała beżową sukienkę marki Lavika. Partnerka Adriana Berkowicza prezentowała się doskonale w tym modelu. Wyglądała bardzo elegancko i z klasą. Co ciekawe model Alex, który wybrała, aktualnie kupimy obecnie na wyprzedaży za 365 zł.