Ilona Ostrowska pokazała intymne zdjęcie i zachwyciła fanów. Lucy z "Rancza" pozuje nago i bez makijażu

Ilona Ostrowska jest idealnym przykładem kobiecości i pewności siebie, co udowodniła już niejednokrotnie. Teraz zaskoczyła fanów zdjęciem, na którym pozuje zupełnie nago. Postawiła nie tylko na nagość, ale pozbawiona jakiegokolwiek makijażu, zaprezentowała swoją naturalne piękno. To nie pierwszy raz, kiedy aktorka wrzuca intymne zdjęcia do sieci. Podobnie zrobiła dwa lata temu, publikując odważne zdjęcie z okazji Dnia Kobiet. Tym sposobem chciała zachęcić kobiety do doceniania siebie, swojego ciała oraz spełniania marzeń.

Ilona Ostrowska pozuje nago

Ilona Ostrowska zaskoczyła swoich fanów na Instagramie intymnym zdjęciem, na którym pozuje nago oraz całkowicie sote. Aktorka postanowiła spędzić czas wolny w spa, tym samym korzystając z zabiegów dla ciała. Przy okazji dobrego samopoczucia zmotywowała innych do tego, aby również zrobili coś dla siebie:

Warto na chwile się zatrzymać i zrobić coś dla siebie.”Czuje się świetnie ach jak wspaniale”

I tego Wam życzę!🙂😍🙂 #spa #masage #czill #energia #radośćżycia

Zdjęcie Ilony spotkało się z aprobatą odbiorców, którzy nie szczędzili jej komplementów:

- Wyglądasz na szczęśliwą 😀 Chwilo trwaj 😍

- Cenie za wszystko naturalność .. unikanie ścianek i itd. Kocham za film Konia Trojańskiego ... 🙈

- Afrodyta, Venus

Przepiękne zdjęcie Ilony Ostrowskiej zostało docenione przez internautów, którzy zachwycają się jej naturalnością. To ważne, że w świecie instagramowych filtrów znajdują się osoby, które pokazują, jak cieszyć się z urody, którą posiadamy.

Ilona Ostrowska opublikowała nagie, zupełnie naturalne zdjęcie oraz zmotywowała odbiorców do zrobienia dla siebie czegoś dobrego.

Ilona Ostrowska kojarzy się internautom z odwagą i naturalnością. Uwielbiają ją także w roli Lucy w serialu "Ranczo".