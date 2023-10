Ilona Łepkowska przez lata odpowiadała za scenariusz do "M jak miłość", była również pomysłodawczynią tego serialu. Od momentu, gdy scenarzystka zrezygnowała ze współpracy przy kultowej produkcji TVP minął już jakiś czas, jednak w kwietniu tego roku Ilona Łepkowska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że jej zdaniem obecne zmiany w fabule nie wpływają pozytywnie na serial.

Uważam, że to jest błąd, że w "M jak miłość" nie ma już prawie w ogóle Mostowiaków. Widownia TVP jest widownią starszą wiekowo, trochę bardziej tradycyjną, a mniej nowoczesną i przebojową. A tam teraz są głównie wątki młodych osób. Ci starsi powinni mieć swoje sceny do zagrania, jak np. własne problemy. To przecież można wymyślić i dobrze napisać – powiedziała "Faktowi" Ilona Łepkowska.