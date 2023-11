Ilona Łepkowska poinformowała o wypadku, w jakim uczestniczyła w sobotę. Znana scenarzystka, która stoi za takimi hitami jak "M jak miłość", czy "Kogel mogel", miała być gościem programu "Drugie śniadanie mistrzów" w TVN24, obok m.in. Andrzeja Grabowskiego. Niestety, nie dotarła do studia. Na Facebooku zamieściła dramatyczną relację z tego wydarzenia.

Na wąskiej, lokalnej drodze z zarośli wyskoczył mi prosto przed maskę samochodu jelonek. Nie miałam szans, uderzyłam go mimo próby hamowania - pisze Łepkowska.

Jak pisze Ilona Łepkowska, droga jest w tym miejscu tak wąska, że nie mogą się na niej bezpiecznie minąć dwa samochody.

Jednak w tej okropnej sytuacji były i jasne momenty - pan, nieopodal mieszkający zaproponował pomoc, przyniósł trójkąt ostrzegawczy, by ustawić z drugiej strony i specjalne migające światełka do mocowania na boku karoserii. Przejeżdżający kierowca, młody człowiek, jak się okazało - kierowca rajdowy zatrzymał się także zainteresowany, czy nie jest potrzebne jakieś wsparcie...

Samochód solidnie rozbity, ale to mniejsza ...

Jak dodaje scenarzystka, wszyscy, gdy okazało się, że jelonka trzeba uśpić, popłakała się. A wtedy wszyscy, łącznie z funkcjonariuszami policji, pocieszali ją. Łepkowska podziękowała za pomoc i zapowiedziała walkę by w miejscu, gdzie często przebiegają zwierzęta postawić znaki ostrzegające o tym kierowców.

Pod wpisem scenarzystki natychmiast pojawiły się pytania zaniepokojonych obserwatorów jej profilu, znajomych, a nawet członków rodziny.

Ciociu, ale nic Ci się nie stało?? Jak się czujesz fizycznie? - brzmiało jedno z nich.

Fizycznie ok, poduszki nie strzeliły, ale uderzenie było mocne. Psychicznie to jeszcze mną telepie, strasznie to było przykre patrzeć na biedne zwierzę. Samochód nieźle sfatygowany... - odpisała Łepkowska.