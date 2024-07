Za nami gorący sezon programów telewizyjnych. Przez ostatni tydzień mieliśmy okazję zobaczyć finały takich programów "Must Be The Music", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Rolnik szuka żony", który okazał się wielkim hitem. Przypomnijmy: "Rolnik szuka żony" jest hitem jesieni. Prowadząca ujawniła zaskakujące kulisy powstawania programu

Po wielkich finałach - czas na podsumowania. O największym sukcesie kasowym z pewnością może mówić Polsat, który dzięki "TTBZ" zarobił aż 26,6 mln złotych. Finałowy odcinek obejrzało zaś prawie 2,67 mln. Prawie 35 mln złotych zysku przyniósł zaś "Must Be The Music". Średnia oglądalność show wynosiła aż 2,43 mln widzów.

O nie mniejszym sukcesie może mówić TVP 1. Finałowy odcinek poszukiwań żony przez rolników obejrzała rekordowa liczba osób - ponad 4,84 mln. Tym samy Jedynka pokonała wszystkich konkurentów w paśmie. Produkcja zadecydowała już o drugim sezonie, który ma pojawić się jesienią, przyszłego roku.

